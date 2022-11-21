Бергвейн: «Промес – король России. Он помог бы Нидерландам на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Нидерландов Стевен Бергвейн прокомментировал непопадание вингера «Спартака» Квинси Промеса в итоговый состав национальной команды на чемпионат мира.

«Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжeлую ситуацию, в которую он попал.

Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь – больше ничего», – сказал Бергвейн.

Голландцы сегодня начали путь на ЧМ-2022 с победы над Сенегалом (2:0).

Также в группе с ними Катар и Эквадор.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

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