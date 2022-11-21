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    Бергвейн: «Промес – король России. Он помог бы Нидерландам на ЧМ-2022»

    Полузащитник сборной Нидерландов Стевен Бергвейн прокомментировал непопадание вингера «Спартака» Квинси Промеса в итоговый состав национальной команды на чемпионат мира.

    «Если бы Промес был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжeлую ситуацию, в которую он попал.

    Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю. Он король России! Мы обсуждаем жизнь – больше ничего», – сказал Бергвейн.

    • Голландцы сегодня начали путь на ЧМ-2022 с победы над Сенегалом (2:0).
    • Также в группе с ними Катар и Эквадор.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2022 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1277

      Красногвардейчик 10 минут назад

      С такими губищами?!!!)) Нет уж, нам таких ,,королей,, не надо пальмовых

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      Рейтинг: +17422

      paracetamol 20 минут назад

      Нам ч-ж королей не надо. Без них разберемся!

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