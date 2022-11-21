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    Слуцкий прокомментировал скандальное интервью Роналду

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о резонансном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    – Если говорить об исключительном игроке, одном из лучших за всю историю, то он имеет абсолютно иные права, нежели любой другой футболист в мире.

    Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии и клубу, и тренеру, и даже обязан их предъявлять, чтобы делать клуб лучше.

    – А вы не думаете, что он должен предъявлять претензии в том числе и к себе – за то, что проводит матчи уже не так эффективно, как раньше, и за то, что вообще решил перейти в этот клуб?

    – Мы не знаем, предъявляет он к себе претензии или нет. Но я думаю, что если бы он этого не делал, то не смог бы развиваться и держать такой уровень в своем возрасте.

    Сколько раз его списывали в утиль, а он выходил и показывал свой уровень – в любом возрасте и в любом чемпионате. Если бы он не предъявлял к себе претензий, он просто не достиг бы такого уровня.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    21.11.2022 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13989

      playsh 1 час назад

      Дурак ты,Слуцкер.Прокомментируй лучше свою деятельность в Рубине.Не считал,скольких болельщиков в Татарстане ты сделал несчастными?

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      Рейтинг: +82

      Abu Yusuf 1 час назад

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