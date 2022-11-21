Слуцкий прокомментировал скандальное интервью Роналду

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о резонансном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

– Если говорить об исключительном игроке, одном из лучших за всю историю, то он имеет абсолютно иные права, нежели любой другой футболист в мире.

Игрок уровня Криштиану Роналду имеет право предъявлять претензии и клубу, и тренеру, и даже обязан их предъявлять, чтобы делать клуб лучше.

– А вы не думаете, что он должен предъявлять претензии в том числе и к себе – за то, что проводит матчи уже не так эффективно, как раньше, и за то, что вообще решил перейти в этот клуб?

– Мы не знаем, предъявляет он к себе претензии или нет. Но я думаю, что если бы он этого не делал, то не смог бы развиваться и держать такой уровень в своем возрасте.

Сколько раз его списывали в утиль, а он выходил и показывал свой уровень – в любом возрасте и в любом чемпионате. Если бы он не предъявлял к себе претензий, он просто не достиг бы такого уровня.

Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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