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    Зарема назвала любимого футболиста своей дочери

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала нападающего Александра Соболева.

    «Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьeт важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», – сказала Зарема.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1272

      Красногвардейчик 54 минуты назад

      После посещения зоопарка дочке эскортницы приглянулось животное, на клетке с водой была надпись ,,дельфин черноморский,, и о чудо, дядя на зеленом поле делает то же самое......ничего удивительного)

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      Рейтинг: +615

      somn 2 часа назад

      Брехня, её любимый футболист - Дзюба.

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      Рейтинг: +431

      rac531 2 часа назад

      Это была не критика, а злобная зависть рассейского костолома)

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