Зарема назвала любимого футболиста своей дочери

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала нападающего Александра Соболева.

«Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьeт важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», – сказала Зарема.

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

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