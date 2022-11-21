Зарема назвала любимого футболиста своей дочери

После посещения зоопарка дочке эскортницы приглянулось животное, на клетке с водой была надпись ,,дельфин черноморский,, и о чудо, дядя на зеленом поле делает то же самое......ничего удивительного)
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала нападающего Александра Соболева.
«Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьeт важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», – сказала Зарема.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
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