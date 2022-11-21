Песьяков: «Через три года российские команды вернут в Европу»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков предположил, когда клубы РПЛ и сборная России вернутся в международные соревнования.
«Мне кажется, что через три года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках», – заявил Песьяков.
- Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
- Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «РБ Спорт»