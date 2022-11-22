Сборные Дании и Туниса сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Сборные встречались один раз в истории. Дания победила со счетом 2:1.
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Рекомендуемая ставка: победа Дании
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Стартовые составы на матч Дания – Тунис
Источник: «Бомбардир»