Сборные Дании и Туниса сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Сборные встречались один раз в истории. Дания победила со счетом 2:1.

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Коэффициенты:

Победа Дании – 1.50

Ничья – 4.05

Победа Туниса – 7.90

Рекомендуемая ставка: победа Дании

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Стартовые составы на матч Дания – Тунис

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