Дания – Тунис: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Дании и Туниса назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилэйни, Эриксен, Ольсен, Дольберг, Кристенсен, Хейбьерг.
Тунис: Дамен, Тальби, Мериа, Бронн, Мсакни, Жебали, Лайдуни, Схири, Драгер, Абди, Слиман.
- Игра начнется в 16:00 мск.
- Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
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Источник: сайт ФИФА