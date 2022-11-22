Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дания – Тунис: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Дании и Туниса назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилэйни, Эриксен, Ольсен, Дольберг, Кристенсен, Хейбьерг.

    Тунис: Дамен, Тальби, Мериа, Бронн, Мсакни, Жебали, Лайдуни, Схири, Драгер, Абди, Слиман.

    • Игра начнется в 16:00 мск.
    • Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дания – Тунис прогноз на матч чемпионата мира 2022
    Где и во сколько смотреть матч Дания – Тунис 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Сабрина Квист Йенсен – жена Кристиана Эриксена, которая помогла игроку сборной Дании пережить сердечный приступ
    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7639

      Томик 17 минут назад

      Эриксена ради пиара притащили или он у них прямо рвёт всех? Кто в курсе?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11