Ван Дейк намерен надеть повязку One Love, несмотря на запрет ФИФА

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что не собирается отказываться от поддержки ЛГБТ во время чемпионата мира.

«Я намерен надеть повязку One Love на матч с Сенегалом. Для нас ничего не изменилось.

Хотя если за это грозит желтая карточка, нужно будет все обсудить.

Мне не нравится играть, имея предупреждение», – сказал капитан голландцев.

ФИФА запретила надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.

Нидерланды сыграют с Сенегалом сегодня в 19:00 мск.

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