Романцев посетил матч Первой лиги

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пришел на матч Первой лиги «Родина» – «Велес».
Матч на стадионе академии «Спартака» начнется в 15:00 по Москве.
- В тренерском штабе «Родины» работают экс-спартаковцы: Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Александр Павленко.
- «Родина» идет в Первой лиге 12-й. «Велес» – в зоне вылета.
- Романцев возглавляет ветеранский комитет «Спартака».
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Источник: Бомбардир.ру