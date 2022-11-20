Романцев посетил матч Первой лиги

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пришел на матч Первой лиги «Родина» – «Велес».

Матч на стадионе академии «Спартака» начнется в 15:00 по Москве.

В тренерском штабе «Родины» работают экс-спартаковцы: Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Александр Павленко.

«Родина» идет в Первой лиге 12-й. «Велес» – в зоне вылета.

Романцев возглавляет ветеранский комитет «Спартака».

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