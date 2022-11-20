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    Романцев посетил матч Первой лиги

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пришел на матч Первой лиги «Родина» – «Велес».

    Матч на стадионе академии «Спартака» начнется в 15:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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