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    Дайер: «Хочу верить, что люди могут наслаждаться жизнью и без пива на стадионах»

    Защитник сборной Англии Эрик Дайер не видит проблемы в том, что на чемпионате мира-2022 запрещено пить пиво на стадионах.

    «Мне хотелось бы думать, что люди могут наслаждаться жизнью и без алкоголя.

    От нас как от команды и от каждой команды на турнире нужно показать отличный футбол, захватывающий футбол, и это то, что создаст отличную атмосферу на стадионах», – сказал Дайер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5122

      _Marqella_ 14 секунд назад

      В России люди уже давно наслаждаются футболом без пива на стадионах....И всё хорошо,нету пьяных физиономий..

      0
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      Рейтинг: +947

      SpartakMoskwa 22 минуты назад

      Походу это будет самый провальный и скандальный чм в истории

      0
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      ...
      Рейтинг: +12129

      Алексей З > SpartakMoskwa 37 секунд назад

      Думаю чемпионат в ЮАР , с их вувузелами переплюнуть тяжело.

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