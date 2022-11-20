Дайер: «Хочу верить, что люди могут наслаждаться жизнью и без пива на стадионах»

Защитник сборной Англии Эрик Дайер не видит проблемы в том, что на чемпионате мира-2022 запрещено пить пиво на стадионах.

«Мне хотелось бы думать, что люди могут наслаждаться жизнью и без алкоголя.

От нас как от команды и от каждой команды на турнире нужно показать отличный футбол, захватывающий футбол, и это то, что создаст отличную атмосферу на стадионах», – сказал Дайер.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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