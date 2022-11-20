Мостовой: «Не смотрел матч с Таджикистаном, не буду и с Узбекистаном»

Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому не интересны товарищеские матчи команды.

«Сборная России должна была побеждать Таджикистан (0:0). Даже не должна – обязана! Это команда, которая идeт во второй сотне. Я не смотрел игру с Таджикистаном.

И с Узбекистаном смотреть не буду. Начинается же чемпионат мира – вот это и будем смотреть», – сказал Мостовой.

Матч в Ташкенте начнется в 15:00 по Москве.

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