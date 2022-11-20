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    Мостовой: «Не смотрел матч с Таджикистаном, не буду и с Узбекистаном»

    Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому неинтересны товарищеские матчи команды.

    «Сборная России должна была побеждать Таджикистан (0:0). Даже не должна — обязана! Это команда, которая идeт во второй сотне. Я не смотрел игру с Таджикистаном.

    И с Узбекистаном смотреть не буду. Начинается же чемпионат мира — вот это и будем смотреть», — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1523

      jek718875 38 минут назад

      Объясните, почему Мостовой вот уже несколько месяцев, главный на арене цирка,в чём фишка?

      0
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      Рейтинг: +944

      Эном айс 47 минут назад

      Утреннюю почту с Николаем Басковым главное не пропустил, профи патлатый...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98975

      sv1969 1 час назад

      Цапёк хуже Заремы! Да чё Зарема , она женщина и ей простительно!А этот ....(((

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      Рейтинг: +8262

      vladik12 1 час назад

      ...но все равно после матча вы увидите кучу новостей с моей критикой сборной.

      - Но вы же не смотрели матч, как вы можете критиковать?

      - Да пох.

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