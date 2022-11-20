Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев допускает проведение товарищеского матча Россия – Узбекистан.
– На ваш взгляд, было бы интересно провести матч Россия – Азербайджан?
– Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес.
- Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборная играет только товарищеские матчи.
- Россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном. Начало – в 15:00 по Москве.
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Источник: «РБ Спорт»