Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев допускает проведение товарищеского матча Россия – Узбекистан.

– На ваш взгляд, было бы интересно провести матч Россия – Азербайджан?

– Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном. Начало – в 15:00 по Москве.

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