Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан»

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев допускает проведение товарищеского матча Россия – Узбекистан.

    – На ваш взгляд, было бы интересно провести матч Россия – Азербайджан?

    – Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном. Начало – в 15:00 по Москве.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Хлусевич: «В сборной много игроков «Спартака»? Так в «Зените» россияне не играют»
    Жена Карпина провела экскурсию по Ташкенту
    Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2022»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12129

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир, повнимательнее. При чём здесь в тексте Россия-Узбекистан ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11