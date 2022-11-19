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    «Мое мнение о Роналду не изменилось». Эланга – о скандальном интервью португальца

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга рассказал о своем отношении к интервью одноклубника Криштиану Роналду.

    «Роналду очень помог мне как на поле, так и за его пределами. Он вдохновляет всех молодых футболистов «МЮ».

    Моe мнение о нем после интервью не изменилось. Для меня он по-прежнему тот самый Криштиану Роналду», – заявил Эланга.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: Daily Mail

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