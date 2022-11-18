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    Мостовой: «Кто «Царь» – я или Карпин? Кто действительно смотрел футбол, знает, кого как называли»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

    • Карпин сообщил, что в Испании «Царем» называли всех российских футболистов, а не только Мостового.

    «Всех русских в Испании называли «Царь»? Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. Мне все равно. Как хотят, так пускай и называют.

    Обижает ли меня это? Меня уже ничего не обижает. У меня иммунитет на это все.

    Кто «Царь» – я или Карпин? Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли», – сказал Мостовой.

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

    Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16216

      Barmaleushka 18 минут назад

      - Лжешь, сoбака! Аз есмь царь! (с)

      0
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      Рейтинг: +136

      Серёга-Динамовец 47 минут назад

      Похоже у Саши крыша поехала

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      Рейтинг: +23538

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Остановитесь вы, не царское это дело!

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      Рейтинг: +126

      SuperPav11 1 час назад

      Испания помойка там живут нелалекие люди

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      Рейтинг: +2821

      Nerlinger 1 час назад

      Мостового Орлов покусал

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      Рейтинг: +20259

      derrik2000 1 час назад

      Да хватит уже журналюгам к Сане приставать!!!
      Он просто смеётся, или, как сейчас говорят, прикалывается над щелкопёрами, а те и рады стараться.
      Только болел отвлекают.
      А у Мостового, думаю, в жизни всё нормально: материальных средств достаточно, САМ уравновешен и физически здоров. ))

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