Мостовой: «Кто «Царь» – я или Карпин? Кто действительно смотрел футбол, знает, кого как называли»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

Карпин сообщил, что в Испании «Царем» называли всех российских футболистов, а не только Мостового.

«Всех русских в Испании называли «Царь»? Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. Мне все равно. Как хотят, так пускай и называют.

Обижает ли меня это? Меня уже ничего не обижает. У меня иммунитет на это все.

Кто «Царь» – я или Карпин? Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли», – сказал Мостовой.

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

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