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    Карпин объяснил, кого в Испании называли «Царь». Не только Мостового

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл суть прозвища «Царь», которое, как считается, закреплено за Александром Мостовым.

    – А у Мостового реально было прозвище «Царь» в Испании? К нему испанцы так обращались?

    – Когда кто-то сыграл [хорошо], они всех русских называли «Царь».

    – То есть вы тоже «Царь»?

    – Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл – да.

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

    Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98869

      sv1969 10 минут назад

      Щас Моста кондратий хватит))

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      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Пора завязывать с этим царством. Нехорошая тема.

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