Карпин объяснил, кого в Испании называли «Царь». Не только Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл суть прозвища «Царь», которое, как считается, закреплено за Александром Мостовым.
– А у Мостового реально было прозвище «Царь» в Испании? К нему испанцы так обращались?
– Когда кто-то сыграл [хорошо], они всех русских называли «Царь».
– То есть вы тоже «Царь»?
– Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл – да.
- Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
- Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».
Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»