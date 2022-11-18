Карпин объяснил, кого в Испании называли «Царь». Не только Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл суть прозвища «Царь», которое, как считается, закреплено за Александром Мостовым.

– А у Мостового реально было прозвище «Царь» в Испании? К нему испанцы так обращались?

– Когда кто-то сыграл [хорошо], они всех русских называли «Царь».

– То есть вы тоже «Царь»?

– Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл – да.

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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