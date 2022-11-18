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    Товарищеский матч. Сербия победила Бахрейн (5:1), у Тадича дубль

    Сборная Сербии в выездном товарищеском матче победила Бахрейн. Дубль оформил Душан Тадич.

    Бахрейн единственный гол забил с пенальти.

    Сербы 24 ноября стартуют на чемпионате мира-2022 матчем против Бразилии.

    Товарищеский матч

    Бахрейн – Сербия – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тадич, 8; 1:1 – Юсуф, 15 (с пенальти); 1:2 – Тадич, 50; 1:3 – Влахович, 51; 1:4 – Джуричич, 87; 1:5 – Йович, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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