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    Тотти определил 5 фаворитов ЧМ-2022

    Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

    «За победу будут бороться Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания.

    Одного фаворита нет. Во время турнира может произойти все что угодно», – сказал Тотти.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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