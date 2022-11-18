Тотти определил 5 фаворитов ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

«За победу будут бороться Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания.

Одного фаворита нет. Во время турнира может произойти все что угодно», – сказал Тотти.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию