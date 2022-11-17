Глушаков объяснил, зачем сборной России играть с Таджикистаном

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Таджикистана.
«Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом.
Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны», — сказал Глушаков.
- Игра пройдет сегодня в Душанбе.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: «Чемпионат»