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    «Дали контракт – играй». Президент «Оренбурга» не советует Сычевому уходить в «Црвену Звезду»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему Владимиру Сычевому.

    «Я бы ему не рекомендовал уезжать в сербский клуб, если запрос все-таки поступит, до лета бы посмотреть на себя, поиграть в тех условиях, в которых он сейчас играет, потому что смена клуба – это пойдет или не пойдет, как говорят футболисты.

    Мы ему высказали всe, не гоним его из команды, сказали: «Вот тебе контракт, хочешь играть – играй».

    Никаких запросов в «Оренбург» со стороны сербского клуба «Црвена Звезда» не поступало. Не знаю, кто это вбрасывает про «интересуются». Интересы выражаются в конкретно поставленных вопросах. Официально никто в клуб не обращался, поэтому больше сказать нечего», – сказал Еремякин.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • На прошлой неделе нападающий продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Помимо «Црвены Звезды» им интересуется «Трабзонспор».

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    Источник: «Р-Спорт»

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