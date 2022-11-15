Алвес и Пепе – в топ-5 самых возрастных футболистов ЧМ-2022

Определена пятерка самых возрастных игроков на чемпионате мира в Катаре.
- Альфредо Талавера (Мексика) – 40 лет (дата рождения – 18 сентября 1982 года);
- Атиба Хатчинсон (Канада) – 39 лет (8 февраля 1983 года);
- Пепе (Португалия) – 39 лет (26 февраля 1983 года);
- Эиджи Кавашима (Япония) – 39 лет (20 марта 1983 года);
- Дани Алвес (Бразилия) – 39 лет (6 мая 1983 года).
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «Бомбардир»