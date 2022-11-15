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    Алвес и Пепе – в топ-5 самых возрастных футболистов ЧМ-2022

    Определена пятерка самых возрастных игроков на чемпионате мира в Катаре.

    1. Альфредо Талавера (Мексика) – 40 лет (дата рождения – 18 сентября 1982 года);
    2. Атиба Хатчинсон (Канада) – 39 лет (8 февраля 1983 года);
    3. Пепе (Португалия) – 39 лет (26 февраля 1983 года);
    4. Эиджи Кавашима (Япония) – 39 лет (20 марта 1983 года);
    5. Дани Алвес (Бразилия) – 39 лет (6 мая 1983 года).

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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