Алвес и Пепе – в топ-5 самых возрастных футболистов ЧМ-2022

Определена пятерка самых возрастных игроков на чемпионате мира в Катаре.

Альфредо Талавера (Мексика) – 40 лет (дата рождения – 18 сентября 1982 года); Атиба Хатчинсон (Канада) – 39 лет (8 февраля 1983 года); Пепе (Португалия) – 39 лет (26 февраля 1983 года); Эиджи Кавашима (Япония) – 39 лет (20 марта 1983 года); Дани Алвес (Бразилия) – 39 лет (6 мая 1983 года).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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