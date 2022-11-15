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    Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

    Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

    — Это был сложный период для Слуцкого в «Рубине». Самый сложный в его карьере. Состав у них очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно.

    В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить.

    — Готовы ли вы помочь «Рубину»?

    — Конечно! Карьеру я еще не завершал. Открыт для предложений.

    • Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5897

      subbotaspartak 1 час назад

      Успокойся уже, присядь рядом с Палычем

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