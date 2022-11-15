Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

— Это был сложный период для Слуцкого в «Рубине». Самый сложный в его карьере. Состав у них очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно.

В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить.

— Готовы ли вы помочь «Рубину»?

— Конечно! Карьеру я еще не завершал. Открыт для предложений.

Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

«Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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