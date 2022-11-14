Карпин: «Раньше радовались, когда покупали колбасу после очереди. Сейчас кайф в другом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, считает ли он нынешнее поколение российских футболистов менее талантливым по сравнению с предыдущими.

«Сложно сравнивать. Даже жизнь была разная. Еe тоже сложно сравнивать. Раньше радовались, когда после очереди в магазине покупали колбасу. А сейчас кайф в другом.

Поэтому сравнивать поколения сложно. Поколение Черенкова было более талантливым, чем моe. Сейчас есть нынешнее, потом будет следующее», – сказал Карпин.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно