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    Карпин: «Раньше радовались, когда покупали колбасу после очереди. Сейчас кайф в другом»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, считает ли он нынешнее поколение российских футболистов менее талантливым по сравнению с предыдущими.

    «Сложно сравнивать. Даже жизнь была разная. Еe тоже сложно сравнивать. Раньше радовались, когда после очереди в магазине покупали колбасу. А сейчас кайф в другом.

    Поэтому сравнивать поколения сложно. Поколение Черенкова было более талантливым, чем моe. Сейчас есть нынешнее, потом будет следующее», – сказал Карпин.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2022 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18026

      житель СПб 1 час назад

      То есть каждое следующее поколение менее талантливо?! И этому есть прямое логичное объяснение. Никогда раньше для попадания вверх и развития футболиста не требовалось столько блата. Коррупция... (а это не только деньги). Вот и идут вперед те, кто пролоббирован - а не более талантлив. Поколение м.б. не менее талантливо - только "Сычевые" торгуют автозапчастями на рынках...

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