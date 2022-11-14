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    В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».

    «Пока что никто мне не звонил из российских клубов или из европейских по Сычевому. А так в интернете могут все что угодно писать и говорить.

    Какие-то слухи и до меня доходят, но бумага по трансферу у нас на столе не лежит», – сказал Еремякин.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2022 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +423

      Таврида 2 часа назад

      "бумага по трансферу у нас на столе не лежит". Бабаев, на заметку.

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