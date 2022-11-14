В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».
«Пока что никто мне не звонил из российских клубов или из европейских по Сычевому. А так в интернете могут все что угодно писать и говорить.
Какие-то слухи и до меня доходят, но бумага по трансферу у нас на столе не лежит», – сказал Еремякин.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).
- На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
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Источник: «Спорт-Экспресс»