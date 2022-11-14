Карпин: «Меня тревожит ситуация с российскими игроками «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о российских футболистах «Зенита».

«Конечно, меня тревожит ситуация с россиянами «Зенита». С «Ростовом» восемь потенциальных сборников сидело на скамейке.

С кем-то общался. Место в составе у Клаудиньо отвоевать очень сложно. И они это тоже понимают», — сказал Карпин.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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