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    Карпин: «Меня тревожит ситуация с российскими игроками «Зенита»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о российских футболистах «Зенита».

    «Конечно, меня тревожит ситуация с россиянами «Зенита». С «Ростовом» восемь потенциальных сборников сидело на скамейке.

    С кем-то общался. Место в составе у Клаудиньо отвоевать очень сложно. И они это тоже понимают», — сказал Карпин.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9569

      САДЫЧОК 1 час назад

      Семак амёба , продался среднему звену управленцев и лоббирует иностранцев !

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      Рейтинг: +44

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      К сожалению уровня Клаудиньо, Малкома, Вендела и Барриоса среди россиян в нашем чемпионате нет. Если ещё лет 20 - 30 назад во дворах гоняли мяч пацаны, то сейчас они гоняют шары в штанах, уткнувшись в экраны гаджетов. Откуда взяться нынешним Аршавиным или Кержаковым, если в футбольные школы принимают не по талантам, а за деньги.

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      Рейтинг: +191

      Игорь1980 > Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Ты написал что то реально осмысленное, стоящее внимание?) Ты крут!) Ну пост серьёзно правильный!!! Ты прав во многом! Зениту надо задуматься!

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      Рейтинг: +17212

      ilichkadr > Игорь1980 1 час назад

      Надо задуматься не только Зениту, но и всем столичным командам. Зачем ходим по дворам, ездить по деревням и сёлам искать талантливую молодежь, работать в ДЮСШ, если проще купить за бабло?
      Надо в корне пересмотреть бюджетное финансирование клубов. Пора зарабатывать деньги самостоятельно.

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      Рейтинг: +9569

      САДЫЧОК > Литейный 4 (returned) 1 час назад

      В бесплатных футбольных футбольных школах собраны очень слабые тренеры и руководители.
      Они отбирают не по таланту- а тех кто выше прыгает , быстрее бегает и т. д.о чём говорить если руководитель школы и тренеров учит малышей играть назад на вратаря ?!

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      Рейтинг: +5813

      Павелий > ilichkadr 47 минут назад

      И первый шаг: запретить госкорпорациям владеть фуибольными клубами. Газпром - на выход!

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