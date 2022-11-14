74-летний Сколари закончил тренерскую карьеру. Он выигрывал с Бразилией ЧМ-2002

ЛуисЛуис Фелипелари объявил о завершении карьеры.

Последним для 74-летнего специалиста стал матч, в которого «Атлетико Паранаэнсе» под его руководством разгромил «Ботафого» (3:0).

Сколари приводил сборную Бразилии к победам на ЧМ-2002 и Кубке конфедераций-2013.

Со сборной Португалии он становился серебряным призером Евро-2004.

С 2008 по 2009 год тренер работал в «Челси».

Всего в его карьере было 18 клубов, 7 сборных, почти 1700 матчей и более 800 побед.

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