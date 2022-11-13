«Прыгают выше головы. Респект Карпину». Шалимов – о «Ростове»

Бывший главный тренер «Урала» и других команд Игорь Шалимов отметил игру «Ростова» в сезоне РПЛ.

«Респект Карпину. По мне, у него команда должна быть седьмой-восьмой по составу. А они идут на третьем месте. «Ростов» прыгает выше головы. 100 процентов. У них не команда на тройку, но они там.

Молодцы Карпин и пацаны», – сказал Шалимов.

Накануне в 17-м туре РПЛ «Ростов» победил «Крылья Советов» (3:1).

Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

Весенняя часть РПЛ стартует в марте.

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