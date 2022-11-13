Абаскаль: «Соболев разозлился, что не попал в старт на «Локомотив». Надеюсь, ему достанется самый большой кусок торта»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался, почему оставил в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) форварда Александра Соболева.

«Надеюсь, самый большой кусок торта достанется Георгию Джикии и Соболеву, который разозлился, не выйдя в стартовом составе. Немного сахара подсластить ситуацию для него.

У нас в команде три нападающих, есть конкуренция.

Шамар провел отличный матч, вижу все тренировки – и иногда кто‑то заслуживает место в старте, кто‑то – нет. По поводу Соболева – он помогал команде, провел хороший отрезок», – сказал Абаскаль.

Соболев вышел на поле на 58-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Команда получила 3 выходных.

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