Абаскаль: «Соболев разозлился, что не попал в старт на «Локомотив». Надеюсь, ему достанется самый большой кусок торта»

Соболев и в матче с Локо косячил на ровном месте, не как Николсон, конечно, не сумевший забить "буллит"...((
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался, почему оставил в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) форварда Александра Соболева.
«Надеюсь, самый большой кусок торта достанется Георгию Джикии и Соболеву, который разозлился, не выйдя в стартовом составе. Немного сахара подсластить ситуацию для него.
У нас в команде три нападающих, есть конкуренция.
Шамар провел отличный матч, вижу все тренировки – и иногда кто‑то заслуживает место в старте, кто‑то – нет. По поводу Соболева – он помогал команде, провел хороший отрезок», – сказал Абаскаль.
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