Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Абаскаль: «Соболев разозлился, что не попал в старт на «Локомотив». Надеюсь, ему достанется самый большой кусок торта»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался, почему оставил в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) форварда Александра Соболева.

    «Надеюсь, самый большой кусок торта достанется Георгию Джикии и Соболеву, который разозлился, не выйдя в стартовом составе. Немного сахара подсластить ситуацию для него.

    У нас в команде три нападающих, есть конкуренция.

    Шамар провел отличный матч, вижу все тренировки – и иногда кто‑то заслуживает место в старте, кто‑то – нет. По поводу Соболева – он помогал команде, провел хороший отрезок», – сказал Абаскаль.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» – «Торпедо», «Ростов» – «Крылья Советов» 2
    «Спартак» показал победную раздевалку после матча с «Локомотивом»
    Стало известно, сколько выходных получил «Спартак» после победы над «Локомотивом» 1
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26692

      JTherry 18 минут назад

      Соболев и в матче с Локо косячил на ровном месте, не как Николсон, конечно, не сумевший забить "буллит"...((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19867

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Мне этот парень нравится как тренер и психолог всё больше !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16380

      Fusballer > Persona_non_Grata 46 минут назад

      Всё верно. Соболева нужно опустить с небес на землю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11