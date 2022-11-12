Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локо» уже месяц играет без нового тренера. Когда он появится?

«Локо» уже месяц играет без нового тренера. Когда он появится?

12 ноября 2022, 23:02
5

«Локомотив» в дерби уступил «Спартаку» – 1:2. В первом тайме гости забили два, а со стороны «Локо» был тотальный мрак:

«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью

Во втором тайме «Локомотив» подзавелся, но забил лишь один раз. Итог – продолжение серии без побед, которая идет при исполняющем обязанности главного тренера Андрея Федорова.

Получи 2000 рублей бесплатно и делай ставки на матчи любимой команды

«Локомотив» больше месяца без главного тренера: при Федорове статистика крайне плохая.

Записываем: 8 октября «Локо» попрощался с Йозефом Циннбауэром. С того момента его статистика в РПЛ:

  • Победа над «Торпедо» 1:0;
  • Поражение от «Динамо» 1:3;
  • Поражение от ЦСКА 0:1;
  • Ничья с «Уралом» 2:2;
  • Поражение от «Спартака» 1:2.

То есть всего четыре очка в пяти матчах – все это случилось на фоне трех домашних поражений в дерби подряд. Между матчами РПЛ есть еще слабая кубковая победа над «Химками» 1:0.

То, что Федоров не будет главным, было понятно еще в октябре. Ближе к концу октября председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных говорил: «Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов».

Когда у «Локомотива» появится новый главный тренер

Никто точно не знает, но, вероятно, в обозримом будущем.

По состоянию на 12-е ноября «Локомотив» идет на 14-м месте. Но если 13-го ноября «Химки» обыграют «Сочи», то «Локо» свалится в зону прямого вылета и пробудет там до весны. При этом до нового года клубу предстоит сыграть еще два официальных матча – против «Краснодара» и «Пари НН» в Кубке. Но никаких заявлений относительно подписания контракта с новым тренером нет. Федоров же перед матчем со «Спартаком» говорил, что не обладает информацией о новом главном тренере и настраивается на следующий матч.

Кто будет новым тренером? Здесь все предельно ясно. Весь прошедший месяц ходили слухи о трансфере Михаила Галактионова из «Пари НН» в «Локо». «Чемпионат» писал, что 11-го ноября Галактионов проведет свой последний матч в клубе. Так и случилось. 11-го ноября «Пари НН» обыграл «Ахмат» 3:2 и завершил свой год в Премьер-лиги. Галактионов объявил о расставании с клубом сразу же после этой победы:

«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в «Пари НН» с высоко поднятой головой».

Точно ли Галактионов придет в «Локо»? В этом уже, кажется, нет сомнений. Даже игрок «Пари НН» Тимур Сулейманов говорил: «Куда уходит? Ну, это всем понятно, куда уходит. Не звал ли с собой? Нет пока (смеется). Я буду всегда ждать предложений от клуба. Буду смотреть на предложения, обсуждать с гендиректором, агентом. Получится ли у него там, куда он уйдет? Вполне. Это профессиональный тренер. Какие там подводные камни? Там все изменилось. При мне был Юрий Палыч Семин, который все держал в руках. Сможет ли так держать все Галактионов? Я не знаю».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт РПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак Галактионов Михаил
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pawel12
1668283616
Я в а..е, от вашей игры, я не думал, что вы на такое способны. Палыча пожалейте!
Ответить
Красногорск_Фан
1668283635
Ну а чего сложного? Галактионов зассал сразу играть против 3-х сильных команд. Может еще и с Ростовом в марте больным скажется. Второй момент что руководство локо не считает что в клубе острая проблема которую надо срочно решать. Грустно за клуб.
Ответить
Stavr007
1668284038
в пердиве выберут
Ответить
Томик
1668316536
"Нормальные герои всегда идут в обход." Ну или про китайских пионеров есть старая шутка. Ведь все знают, что они сами создают себе проблемы, чтобы потом их героически решить. В этот раз руководство "Локомотива" Палыча будет приглашать не сразу, а через прокладку. Их дело. Видимо прощение просить никто не хочет.
Ответить
zigbert
1668324461
А что, может быть Галактионов настроит игру Локо? В Пари НН есть перспективная молодежь, некоторые из них могут оказаться в Локомотиве. Хотя даже сейчас игра команды не выглядит слабой. По игре Локомотив должен быть в середине турнирной таблицы.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
2
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
7
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
11
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+