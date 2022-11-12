«Локо» уже месяц играет без нового тренера. Когда он появится?

«Локомотив» в дерби уступил «Спартаку» – 1:2. В первом тайме гости забили два, а со стороны «Локо» был тотальный мрак:

«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью

Во втором тайме «Локомотив» подзавелся, но забил лишь один раз. Итог – продолжение серии без побед, которая идет при исполняющем обязанности главного тренера Андрея Федорова.

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«Локомотив» больше месяца без главного тренера: при Федорове статистика крайне плохая.

Записываем: 8 октября «Локо» попрощался с Йозефом Циннбауэром. С того момента его статистика в РПЛ:

Победа над «Торпедо» 1:0;

Поражение от «Динамо» 1:3;

Поражение от ЦСКА 0:1;

Ничья с «Уралом» 2:2;

Поражение от «Спартака» 1:2.

То есть всего четыре очка в пяти матчах – все это случилось на фоне трех домашних поражений в дерби подряд. Между матчами РПЛ есть еще слабая кубковая победа над «Химками» 1:0.

То, что Федоров не будет главным, было понятно еще в октябре. Ближе к концу октября председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных говорил: «Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов».

Когда у «Локомотива» появится новый главный тренер

Никто точно не знает, но, вероятно, в обозримом будущем.

По состоянию на 12-е ноября «Локомотив» идет на 14-м месте. Но если 13-го ноября «Химки» обыграют «Сочи», то «Локо» свалится в зону прямого вылета и пробудет там до весны. При этом до нового года клубу предстоит сыграть еще два официальных матча – против «Краснодара» и «Пари НН» в Кубке. Но никаких заявлений относительно подписания контракта с новым тренером нет. Федоров же перед матчем со «Спартаком» говорил, что не обладает информацией о новом главном тренере и настраивается на следующий матч.

Кто будет новым тренером? Здесь все предельно ясно. Весь прошедший месяц ходили слухи о трансфере Михаила Галактионова из «Пари НН» в «Локо». «Чемпионат» писал, что 11-го ноября Галактионов проведет свой последний матч в клубе. Так и случилось. 11-го ноября «Пари НН» обыграл «Ахмат» 3:2 и завершил свой год в Премьер-лиги. Галактионов объявил о расставании с клубом сразу же после этой победы:

«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде. Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в «Пари НН» с высоко поднятой головой».

Точно ли Галактионов придет в «Локо»? В этом уже, кажется, нет сомнений. Даже игрок «Пари НН» Тимур Сулейманов говорил: «Куда уходит? Ну, это всем понятно, куда уходит. Не звал ли с собой? Нет пока (смеется). Я буду всегда ждать предложений от клуба. Буду смотреть на предложения, обсуждать с гендиректором, агентом. Получится ли у него там, куда он уйдет? Вполне. Это профессиональный тренер. Какие там подводные камни? Там все изменилось. При мне был Юрий Палыч Семин, который все держал в руках. Сможет ли так держать все Галактионов? Я не знаю».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт РПЛ