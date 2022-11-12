«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью

В последнем туре РПЛ после перерыва «Локомотив» дома принимает «Спартак». Ситуации у клубов полностью противоположные. «Локо» подошел к встрече в зоне стыков с тремя матчами в Премьер-лиге без побед. «Спартак» – третий.

После первого тайма картина, угадываемая перед матчем, подтвердилась: «Спартак» вел в счете 2:0, у «Локомотива» практически не было моментов. В перерыве на интервью пришел защитник «Локо» Иван Кузьмичев.

И состоялся такой диалог:

– Складывается впечатление, что пока что не очень справляетесь со скоростью, которую задает «Спартак». Как это на поле чувствуется?

– Они быстро гоняют мяч…с фланга на фланг. И стараемся как можно быстрее перестраиваться. Но пока не сильно получается – сами видите, какой счет.

– Прессинг соперника создает серьезную проблему, да?

– Да нет, не сказал бы. Нормально справляемся.

– Вы уже перестроились на четырех защитников – два центральных. Как будет меняться игра у вас?

– Будем больше играть вперед. Все.

– Как справиться с интенсивностью соперника? Как войти в этот темп?

– Даже не знаю. Я говорю: будем больше играть вперед. Ну и попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно.

Эмоции Кузьмичева:

Во втором тайме «Локомотив» стартовал чуть бодрее, но так и не смог забить (на момент написания материала: идет 70-я минута). «Спартак» мог увеличить отрыв в счете, но два удара вытащил Худяков.

Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»