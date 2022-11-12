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    «Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью

    В последнем туре РПЛ после перерыва «Локомотив» дома принимает «Спартак». Ситуации у клубов полностью противоположные. «Локо» подошел к встрече в зоне стыков с тремя матчами в Премьер-лиге без побед. «Спартак» – третий.

    После первого тайма картина, угадываемая перед матчем, подтвердилась: «Спартак» вел в счете 2:0, у «Локомотива» практически не было моментов. В перерыве на интервью пришел защитник «Локо» Иван Кузьмичев.

    И состоялся такой диалог:

    – Складывается впечатление, что пока что не очень справляетесь со скоростью, которую задает «Спартак». Как это на поле чувствуется?

    – Они быстро гоняют мяч…с фланга на фланг. И стараемся как можно быстрее перестраиваться. Но пока не сильно получается – сами видите, какой счет.

    – Прессинг соперника создает серьезную проблему, да?

    – Да нет, не сказал бы. Нормально справляемся.

    – Вы уже перестроились на четырех защитников – два центральных. Как будет меняться игра у вас?

    – Будем больше играть вперед. Все.

    – Как справиться с интенсивностью соперника? Как войти в этот темп?

    – Даже не знаю. Я говорю: будем больше играть вперед. Ну и попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно.

    Эмоции Кузьмичева:

    Во втором тайме «Локомотив» стартовал чуть бодрее, но так и не смог забить (на момент написания материала: идет 70-я минута). «Спартак» мог увеличить отрыв в счете, но два удара вытащил Худяков.

    Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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