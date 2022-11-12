Ари: «Очень скучаю по России. На ЧМ-2022 болел бы за нее»

Бывший форвард сборной России Ари скучает по стране и не исключает, что прилетит обратно.

– Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Очень жаль, что там не будет России. Поэтому буду болеть за Бразилию

– Была бы Россия, болели бы за нее?

– Да, конечно, это моя вторая родина.

– Планируете приехать в Россию?

– Хотел бы, думаю над этим. Сейчас ноябрь, пока не могу полететь. Но я очень сильно скучаю по России.

Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

Сейчас Ари играет в одной из низших лиг Бразилии.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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