«Пари НН» – «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Ахмата» на игру 17-го тура чемпионата России.
«Пари НН»: Нигматуллин, Агапов, Корнюшин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Янсане.
«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:00 мск.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ, «Ахмат» – на 5-м.
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Источник: сайт РПЛ