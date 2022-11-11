Вы поймите , во всём мире цена вопроса это СПРОС.
Если нет более выгoдных предлoжений , значит этo и есть егo урoвень.
БЛД, хватит уже из Г делать Кoнфетку.
Лoжь и неадекватный патриoтизм уже дoстали.
Бывший тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи.
Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещe в «Монако», — сказал Хомуха.
- Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.
- Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».