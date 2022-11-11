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    Хомуха назвал главную причину, по которой Головин еще не ушел из «Монако»

    Бывший тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

    «Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи.

    Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещe в «Монако», — сказал Хомуха.

    • Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.
    • Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11973

      Алексей З 11 минут назад

      Вы поймите , во всём мире цена вопроса это СПРОС.
      Если нет более выгoдных предлoжений , значит этo и есть егo урoвень.
      БЛД, хватит уже из Г делать Кoнфетку.
      Лoжь и неадекватный патриoтизм уже дoстали.

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