Хомуха назвал главную причину, по которой Головин еще не ушел из «Монако»

Бывший тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи.

Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещe в «Монако», – сказал Хомуха.