Сычевой зимой может перейти в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

26-летний футболист может перейти в московский клуб во время зимнего трансферного окна.

Вероятность сделки значительно вырастет, если ЦСКА покинет один из действующих форвардов.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.

В новом контракте игрока есть отступные – 100 миллионов рублей.

На него также претендуют «Краснодар» и «Торпедо».

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