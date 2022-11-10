Сычевой зимой может перейти в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.
26-летний футболист может перейти в московский клуб во время зимнего трансферного окна.
Вероятность сделки значительно вырастет, если ЦСКА покинет один из действующих форвардов.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.
- В новом контракте игрока есть отступные – 100 миллионов рублей.
- На него также претендуют «Краснодар» и «Торпедо».
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Источник: RT