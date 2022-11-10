Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сычевой зимой может перейти в ЦСКА

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

    26-летний футболист может перейти в московский клуб во время зимнего трансферного окна.

    Вероятность сделки значительно вырастет, если ЦСКА покинет один из действующих форвардов.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он отличился 11 раз в РПЛ – больше только у Квинси Промеса.
    • В новом контракте игрока есть отступные – 100 миллионов рублей.
    • На него также претендуют «Краснодар» и «Торпедо».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Оренбурге» прокомментировали информацию о 100 миллионах рублей отступных за Сычевого 3
    Агент Сычевого отреагировал на новость об интересе «Краснодара» и «Торпедо» 1
    Президент «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Сычевым 1
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Добрый Митя 5 минут назад

      Кони посадят Володю на трибуну и будет там копыта полировать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10668

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Что там? Клитор уже ржёт??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1226

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну если только вместо Зе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +769

      Эном айс 1 час назад

      И вместо Зе Болотный трибуны закричат
      This is ................Vladimir Sychevoy!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7601

      Томик 1 час назад

      Сычевой вроде нормальный парень. Сделают из него дебила там, будет потом гавкать на всех бегать. Аура там плохая. Зря.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11