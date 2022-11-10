Рианчо: «Российские клубы вернутся в еврокубки в 2032 году»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

«Когда российские клубы будут вновь выступать на европейской арене? Все будет зависеть от отношений между Россией и Европой, ведь Лига чемпионов и Лига Европы — это европейские турниры.

Мой прогноз: в 2032 году российские клубы будут играть в Европе. Или же в 2024, например. Все будет зависеть от внешних факторов, которые не имеют отношения к футболу», — заявил Рианчо.

Российские клубы отстранены от еврокубков.

Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.

Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

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