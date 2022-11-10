Рианчо: «Российские клубы вернутся в еврокубки в 2032 году»

К 2032 Испании не станет. А наши клубы вернутся в Еврокубки ну ГОРАЗДО РАНЬШЕ!
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об отстранении российских команд от еврокубков.
«Когда российские клубы будут вновь выступать на европейской арене? Все будет зависеть от отношений между Россией и Европой, ведь Лига чемпионов и Лига Европы — это европейские турниры.
Мой прогноз: в 2032 году российские клубы будут играть в Европе. Или же в 2024, например. Все будет зависеть от внешних факторов, которые не имеют отношения к футболу», — заявил Рианчо.
- Российские клубы отстранены от еврокубков.
- Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
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