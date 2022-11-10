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    Рианчо: «Российские клубы вернутся в еврокубки в 2032 году»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

    «Когда российские клубы будут вновь выступать на европейской арене? Все будет зависеть от отношений между Россией и Европой, ведь Лига чемпионов и Лига Европы — это европейские турниры.

    Мой прогноз: в 2032 году российские клубы будут играть в Европе. Или же в 2024, например. Все будет зависеть от внешних факторов, которые не имеют отношения к футболу», — заявил Рианчо.

    • Российские клубы отстранены от еврокубков.
    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17749

      Cleaner 34 минуты назад

      К 2032 Испании не станет. А наши клубы вернутся в Еврокубки ну ГОРАЗДО РАНЬШЕ!

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      Рейтинг: +76

      Стоп всем 1 час назад

      Вот поэтому ---накуя сборная России чо то там, где то там ? Чо то пыжится, дуется .)))

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      Рейтинг: +3876

      raritet 1 час назад

      По результатам Третьей Мировой *****.

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      Рейтинг: +76

      Стоп всем > raritet 1 час назад

      Результат Третьей Мировой в.ойны----Это будет атомная в.ойна.Выживут несколько сотен тысяч.Жрать нечего, потому что вся земля заражена радиацией.Какой там нах футбол , когда только одна проблема ----выжить.

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      Рейтинг: +11966

      Алексей З > Стоп всем 21 минуту назад

      Что вы ху..ню несёте, вы развяжите войну ?
      На чемодане сидишь ?
      Стране нужны герои , а пиз...да рожает вас дураков.

      0
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      Рейтинг: +25882

      vladimir-7 1 час назад

      Вот когда Россия рассмотрит предложение УЕФА вернуться играть в еврокубки,
      после этого она и вернется.

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      Рейтинг: +11966

      Алексей З 1 час назад

      Мессинг - 2.
      Все прекрасно понимают , что дело не в футболе.
      Сроки зависят от многих факторов.

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