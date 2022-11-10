Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках»

    Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что у вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина нет планов играть в РПЛ.

    «В «Буде-Глимте» расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надежным во время своего пребывания в клубе и являлся частью их величайших успехов в Европе.

    Никита был верен «Буде», но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечет срок его контракта. Так что уход Хайкина из «Буде» – это не бред и не чепуха.

    Это вратарь, который сильно развился за время своего пребывания в Норвегии, но ему еще предстоит и дальше развивать компоненты своей игры, чтобы добиться успеха в топовых европейских лигах.

    Хайкин имеет преимущества в игре за пределами штрафной и на стандартах у своих ворот. Никита отвечает требованиям современных голкиперов. Хайкин уже на виду и ведет за собой традиции российской школы высококачественных вратарей.

    Что можно сказать о будущем клубе российского вратаря? Генеральный директор «Буде-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию.

    Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарем в клубе из топ-5 лиг Европы», – сказал Сальтведт.

    • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он покинет команду в конце этого года в связи с истечением срока контракта.
    • Голкипером интересуются клубы из Англии, Германии и Польши.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Хайкин интересен клубам из Англии, Германии и Польши (Sport24)
    Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России. Предложений не было»
    Фанаты «Буде-Глимт» устроили овацию российскому вратарю Хайкину 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1692

      alefreddy 35 минут назад

      мечтать не вредно и кто знает этот его клуб?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11