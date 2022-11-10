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  • Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках»

Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках»

10 ноября 2022, 11:44
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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что у вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина нет планов играть в РПЛ.

«В «Буде-Глимте» расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надежным во время своего пребывания в клубе и являлся частью их величайших успехов в Европе.

Никита был верен «Буде», но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечет срок его контракта. Так что уход Хайкина из «Буде» – это не бред и не чепуха.

Это вратарь, который сильно развился за время своего пребывания в Норвегии, но ему еще предстоит и дальше развивать компоненты своей игры, чтобы добиться успеха в топовых европейских лигах.

Хайкин имеет преимущества в игре за пределами штрафной и на стандартах у своих ворот. Никита отвечает требованиям современных голкиперов. Хайкин уже на виду и ведет за собой традиции российской школы высококачественных вратарей.

Что можно сказать о будущем клубе российского вратаря? Генеральный директор «Буде-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию.

Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарем в клубе из топ-5 лиг Европы», – сказал Сальтведт.

  • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
  • Он покинет команду в конце этого года в связи с истечением срока контракта.
  • Голкипером интересуются клубы из Англии, Германии и Польши.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (1)
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alefreddy
1668075176
мечтать не вредно и кто знает этот его клуб?
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