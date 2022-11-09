Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из состава сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
«На решение не включать Чистякова в окончательный состав сборной повлиял скандал, связанный с футболистом. Считаю это неправильным, на месте Карпина я бы поступил по-другому.
Кстати, в моей тренерской карьере похожие случаи были. Жаль, что было принято такое решение. Было бы интересно посмотреть, как Чистяков проявит себя на уровне сборных», — сказал Бышовец.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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Источник: Betonmobile