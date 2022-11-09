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    Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из состава сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

    «На решение не включать Чистякова в окончательный состав сборной повлиял скандал, связанный с футболистом. Считаю это неправильным, на месте Карпина я бы поступил по-другому.

    Кстати, в моей тренерской карьере похожие случаи были. Жаль, что было принято такое решение. Было бы интересно посмотреть, как Чистяков проявит себя на уровне сборных», — сказал Бышовец.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: Betonmobile

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      eugen-han 9 минут назад

      Карпин поступил верно, потому что Чистякову нужно наладить прежде отношения в клубе, а в сборной должна быть иная атмосфера без каких-либо нерешённых личных проблем у игроков. Пример - Дзюба, который тоже не вызывался в стан сборной после того, как был уличён на камеру в деянии рукоблудия.

      1
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      Рейтинг: +2113

      моэм 33 минуты назад

      Карпин давно действует считаясь только со своим мнением и конечно увязывать свои действия с кем либо " попавшим в блудняк " не будет - И ЭТО ИЗВЕСТНО ВСЕМ.... поэтому думается что и на эту попытку Бышовца притянуть что то "за уши" он как обычно "положит " большой и красный .

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      Рейтинг: +16227

      NewLife 1 час назад

      Карпин теперь не совсем свободен, так как он стал частью патриотического нарратива и официоза, исходящего от Газпрома. Теперь он вынужден действовать так, как хотят начальники, зато теперь у комбайнеров не будет судейских проблем.

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      Рейтинг: +727

      Эном айс 1 час назад

      А зачем В.Г. лишний головняки ? Своих хватает.)
      Чтобы неоперившаяся молодёжь слушала страшные рассказки о " беспределе" и наматывала на "вторичные половые признаки"? А основа похлопывала по плечу проштрафившегося собрата и лживо приговаривала "не ссы , братан, мы с тобой"?
      Георгич м*дак , быть может, но не настолько.

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