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  • Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России

Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России

9 ноября 2022, 17:58
5

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из состава сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«На решение не включать Чистякова в окончательный состав сборной повлиял скандал, связанный с футболистом. Считаю это неправильным, на месте Карпина я бы поступил по-другому.

Кстати, в моей тренерской карьере похожие случаи были. Жаль, что было принято такое решение. Было бы интересно посмотреть, как Чистяков проявит себя на уровне сборных», — сказал Бышовец.

  • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
  • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
  • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Чистяков Дмитрий Бышовец Анатолий Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Эном айс
1668007124
А зачем В.Г. лишний головняки ? Своих хватает.) Чтобы неоперившаяся молодёжь слушала страшные рассказки о " беспределе" и наматывала на "вторичные половые признаки"? А основа похлопывала по плечу проштрафившегося собрата и лживо приговаривала "не ссы , братан, мы с тобой"? Георгич м*дак , быть может, но не настолько.
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NewLife
1668007205
Карпин теперь не совсем свободен, так как он стал частью патриотического нарратива и официоза, исходящего от Газпрома. Теперь он вынужден действовать так, как хотят начальники, зато теперь у комбайнеров не будет судейских проблем.
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моэм
1668009558
Карпин давно действует считаясь только со своим мнением и конечно увязывать свои действия с кем либо " попавшим в блудняк " не будет - И ЭТО ИЗВЕСТНО ВСЕМ.... поэтому думается что и на эту попытку Бышовца притянуть что то "за уши" он как обычно "положит " большой и красный .
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eugen-han
1668011015
Карпин поступил верно, потому что Чистякову нужно наладить прежде отношения в клубе, а в сборной должна быть иная атмосфера без каких-либо нерешённых личных проблем у игроков. Пример - Дзюба, который тоже не вызывался в стан сборной после того, как был уличён на камеру в деянии рукоблудия.
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zigbert
1668070305
Хотелось бы по этому поводу услышать самого Карпина. Но если судить по его игре то в Зените он является игроком запаса.
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