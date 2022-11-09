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    Билялетдинов – о матче сборных России-2008 и Бразилии: «До финансовой истории не дошло»

    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о несостоявшемся матче игроков сборной России-2008 против ветеранов Бразилии.

    «Я знаю, что действительно хотели организовать такой товарищеский матч. Ходил слух. Мне предлагали сыграть, но до финансовой истории даже не дошло. У меня спросили — я ответил, что готов. На этом всe закончилось», — сказал Билялетдинов.

    • Сообщалось, что россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру, а бразильцы могут получить по 5 миллионов.
    • Матч хотела провести компания «Телеспорт».
    • Игра должна была состояться в ноябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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