Стала известна сумма, которую предложили игрокам сборной России-2008 за матч с ветеранами Бразилии. Она в 50 раз меньше, чем у бразильцев

Футболисты сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, могут сыграть выставочный матч с ветеранами Бразилии.

Приглашения на данный момент получили как минимум семь игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.

Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».

Игра может состояться в ноябре.

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