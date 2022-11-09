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  • Стала известна сумма, которую предложили игрокам сборной России-2008 за матч с ветеранами Бразилии. Она в 50 раз меньше, чем у бразильцев

Стала известна сумма, которую предложили игрокам сборной России-2008 за матч с ветеранами Бразилии. Она в 50 раз меньше, чем у бразильцев

9 ноября 2022, 13:05
17

Футболисты сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, могут сыграть выставочный матч с ветеранами Бразилии.

Приглашения на данный момент получили как минимум семь игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.

  • Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».
  • Игра может состояться в ноябре.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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ilichkadr
1667989227
Да, уж..........................уже баблом зазываем сыграть товарищескую игру.
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Назарян
1667989387
оху...ть лучще отправили на покупку инвентаря в интернаты
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DOCTOR PENALTY
1667989927
Очень приятная новость для наших "обеспеченных" пенсионеров.
Ответить
Enter2006
1667989965
Аплодирую стоя! Давайте ещё ветеранов Голландии пригласим тоже вспомнить Евро-2008, и дадим каждому за игру 1 миллион евро! И что за сборная 2008 если не видно фамилий Павлюченко и Аршавин?
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JTherry
1667990118
срамота..!!! в компании Телеспорт сошли с ума, тратить столько денег, чтобы посмотреть на старьё бразильское и пешеходный футбол с нашим старьём... похоже, они не знают, куда девать деньги, поэтому решили отдать их бразильским "буратинам"... пальните еще миллиард на показ по всем телеканалам мира...)
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Беспонтий
1667992475
про абелардо не забудьте гатальский и прокопенко нынче не в ударе)
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Fusballer
1667992729
Охренеть. Газпром и Телеспорт заваливают бразил баблом)))
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житель СПб
1668000655
Очень постыдное мероприятие! Нельзя так себя и страну не уважать.
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Ill Ich
1668006895
Мастер художественного свиста Иван Карпов поделился достовернейшей (а как иначе?) информацией.
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