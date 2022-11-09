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    Стала известна сумма, которую предложили игрокам сборной России-2008 за матч с ветеранами Бразилии. Она в 50 раз меньше, чем у бразильцев

    Футболисты сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, могут сыграть выставочный матч с ветеранами Бразилии.

    Приглашения на данный момент получили как минимум семь игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

    Россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.

    • Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».
    • Игра может состояться в ноябре.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16298

      Fusballer 1 час назад

      Охренеть. Газпром и Телеспорт заваливают бразил баблом)))

      1
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      Рейтинг: +7142

      Беспонтий 1 час назад

      про абелардо не забудьте
      гатальский и прокопенко нынче не в ударе)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11926

      Алексей З 1 час назад

      Ну что вас так и кормить киргизами и таджиками ?
      Деньги есть , заплатим пухленьким бразильцам и вроде ещё в футбольном сообществе.
      Мы живём в лицимерии и на понтах.
      Ничего нового.

      0
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      Рейтинг: +26647

      JTherry 1 час назад

      срамота..!!! в компании Телеспорт сошли с ума, тратить столько денег, чтобы посмотреть на старьё бразильское и пешеходный футбол с нашим старьём... похоже, они не знают, куда девать деньги, поэтому решили отдать их бразильским "буратинам"... пальните еще миллиард на показ по всем телеканалам мира...)

      2
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      Рейтинг: +5329

      Enter2006 1 час назад

      Аплодирую стоя! Давайте ещё ветеранов Голландии пригласим тоже вспомнить Евро-2008, и дадим каждому за игру 1 миллион евро! И что за сборная 2008 если не видно фамилий Павлюченко и Аршавин?

      2
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      Рейтинг: +17158

      ilichkadr > Enter2006 1 час назад

      Павлюченко и Аршавин за 100 тыщ играть не согласны.

      3
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      Рейтинг: +5329

      Enter2006 > ilichkadr 1 час назад

      Верно, я об этом же. Тогда какая-то "кривая" сборная РФ 2008 получается. Без Зыряна без Шавы без Палки... ((

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      Рейтинг: +17158

      ilichkadr > Enter2006 1 час назад

      Не иначе кто-то из организаторов захотел денег позаработать.

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      Рейтинг: +16298

      Fusballer > Enter2006 1 час назад

      Согласен. Они тогда лучшие были.

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      Рейтинг: +23474

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень приятная новость для наших "обеспеченных" пенсионеров.

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      Рейтинг: +26647

      JTherry > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      для "обеспеченных пенсионеров" в декабре повысят оплату ЖКХ в среднем на 500 рублей, а в январе пенсионерам поднимут пенсию в среднем на 250 рублей... и "шоковая терапия" футболом ветеранов...)

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      Рейтинг: +94

      Назарян 2 часа назад

      оху...ть лучще отправили на покупку инвентаря в интернаты

      0
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      Рейтинг: +17158

      ilichkadr 2 часа назад

      Да, уж..........................уже баблом зазываем сыграть товарищескую игру.

      0
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      Рейтинг: +11926

      Алексей З > ilichkadr 1 час назад

      Уже ???
      Так было всегда.
      Вспомните что было перед ЧМ -18.

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      Рейтинг: +17158

      ilichkadr > Алексей З 32 минуты назад

      Ну, так это был ЧМ, а тут экскурссия бразил в Россию русской водки попить. Не дороговато ли?
      P.S. Не представляю бразильских звёзд образца 2008 года. Ну, если Роналдиньо. Какой с него сейчас футболист за 100 кг?

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