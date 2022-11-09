Матч игроков сборной России-2008 против ветеранов Бразилии отменен (Иван Карпов)

Матч футболистов сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, против ветеранов Бразилии отменен.
По информации инсайдера Ивана Карпова, об этом организаторы сообщили уже приглашенным на игру футболистам.
- Сообщалось, что россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.
- Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».
- Игра должна была состояться в ноябре.
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Источник: телеграм-канал Иван Карпова