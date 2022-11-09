Матч игроков сборной России-2008 против ветеранов Бразилии отменен (Иван Карпов)

Матч футболистов сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, против ветеранов Бразилии отменен.

По информации инсайдера Ивана Карпова, об этом организаторы сообщили уже приглашенным на игру футболистам.

Сообщалось, что россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.

Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».

Игра должна была состояться в ноябре.

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