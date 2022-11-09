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    Матч игроков сборной России-2008 против ветеранов Бразилии отменен (Иван Карпов)

    Матч футболистов сборной России, которые в 2008 году выиграли бронзу на Евро, против ветеранов Бразилии отменен.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, об этом организаторы сообщили уже приглашенным на игру футболистам.

    • Сообщалось, что россиянам предложили по 100 тысяч рублей за игру. Бразильцы могут получить по 5 миллионов.
    • Ранее сообщалось, что матч хочет провести компания «Телеспорт».
    • Игра должна была состояться в ноябре.

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    Источник: телеграм-канал Иван Карпова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1489

      koli4ka 56 секунд назад

      да какие бразильцы?,они же рылом не вписываются в наш калашный ряд!!!есть же более достойнее спарринг партнёры- киргизы,таджики,ну туркмены на крайний случай

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      Рейтинг: +23476

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Надеюсь, предоплату не успели сделать.

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      Рейтинг: +5105

      neim 21 минуту назад

      Бразильцам мало показалось ? )))

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      Рейтинг: +17998

      житель СПб 56 минут назад

      Отлично! На фоне всех сообщений об условиях этой игры.

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