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    Сборная Хорватии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Сборная Хорватии во главе со Златко Даличем назвала состав команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    В список из 26 футболистов попал защитник «Зенита» Деян Ловрен, а также Никола Влашич (экс-ЦСКА), Марио Пашалич (экс-«Спартак») и Марко Ливайя (экс-«Рубин»).

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» З), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

    Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» З).

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Ренн»), Кристиан Якич («Айнтрахт»), Лука Сучич («Зальцбург»).

    Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба – «Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Хорватия сыграет в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.

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    Источник: сайт Хорватской федерации футбола

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    09.11.2022 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 10 ноября 2022, 19:59

      добротненькая такая себе сборная,из группы выходят 100-пудово,а там как карта ляжет

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      Рейтинг: +8270

      Беспонтий 9 ноября 2022, 14:06

      деян красавчик
      грамотно сберёг себя для фестиваля

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