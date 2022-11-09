Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Бразильцы подъедут с пузом». Акинфеев готов сыграть в товарищеском матче против ветеранов сборной Бразилии

    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев готов поучаствовать в товарищеском матче против бразильских ветеранов.

    — Медийная тенденция переносится на большой футбол. Сейчас говорят, что может быть матч сборной России 2008 года против бразильцев с Роналдиньо, Кафу. Говорят, что Александр Бородюк уже обзванивал игроков. Звонил тебе?

    — Нет.

    — Но ты бы сыграл?

    — Почему нет? Опять же, это праздник. Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут наколачивать кучу голов. Но это опять же я утрирую. Интересно было бы сыграть, потому что были в 2006 товарищеский матч, потом перед чемпионатом мира был, но всегда интересно играть против сильного соперника. Тем более есть, что вспомнить: против Роналдо играл, Роналдиньо, Кафу был.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Акинфеев в шутку пожаловался, что ему стало неинтересно играть 1
    Свинов назвал топ-3 вратарей первого круга РПЛ 2
    Акинфеев проведет вратарский челлендж в Медиалиге 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11