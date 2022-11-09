«Бразильцы подъедут с пузом». Акинфеев готов сыграть в товарищеском матче против ветеранов сборной Бразилии

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев готов поучаствовать в товарищеском матче против бразильских ветеранов.
— Медийная тенденция переносится на большой футбол. Сейчас говорят, что может быть матч сборной России 2008 года против бразильцев с Роналдиньо, Кафу. Говорят, что Александр Бородюк уже обзванивал игроков. Звонил тебе?
— Нет.
— Но ты бы сыграл?
— Почему нет? Опять же, это праздник. Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут наколачивать кучу голов. Но это опять же я утрирую. Интересно было бы сыграть, потому что были в 2006 товарищеский матч, потом перед чемпионатом мира был, но всегда интересно играть против сильного соперника. Тем более есть, что вспомнить: против Роналдо играл, Роналдиньо, Кафу был.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.