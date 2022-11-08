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    Каррера предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о неучастии сборных России и Италии на ЧМ-2022.

    «Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия – выйти в плей-офф. Отстранение российской команды – плохой прецедент для всего футбола», – сказал Каррера.

    • Сборную России не допустили до стыков ЧМ-2022.
    • Италия уступила в стыках Северной Македонии и не квалифицировалась на турнир.
    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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    Источник: Sport24

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    08.11.2022 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2106

      Dr.Metal 59 минут назад

      Даже текст новости не читал, но уверен, что достойно заняли бы четвертое место в группе )

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