Каррера предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о неучастии сборных России и Италии на ЧМ-2022.

«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия – выйти в плей-офф. Отстранение российской команды – плохой прецедент для всего футбола», – сказал Каррера.

Сборную России не допустили до стыков ЧМ-2022.

Италия уступила в стыках Северной Македонии и не квалифицировалась на турнир.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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