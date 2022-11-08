Каррера предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Даже текст новости не читал, но уверен, что достойно заняли бы четвертое место в группе )
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о неучастии сборных России и Италии на ЧМ-2022.
«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия – выйти в плей-офф. Отстранение российской команды – плохой прецедент для всего футбола», – сказал Каррера.
- Сборную России не допустили до стыков ЧМ-2022.
- Италия уступила в стыках Северной Македонии и не квалифицировалась на турнир.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
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