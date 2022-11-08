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    В «Пари НН» косвенно подтвердили уход Галактионова

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов косвенно подтвердил уход Михаила Галактионова из клуба.

    «Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов.

    • Галактионов возглавил команду летом вместо Александра Кержакова.
    • Вскоре он должен возглавить «Локомотив».
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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