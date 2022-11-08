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    Гаранин – кандидат на пост тренера «Пари НН» после ухода Галактионова в «Локо» («Чемпионат»)

    Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин может возглавить «Пари НН».

    По информации «Чемпионата», Гаранин – один из кандидатов на замену Михаилу Галактионову, который должен возглавить «Локомотив».

    «Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура РПЛ», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Галактионов возглавил команду летом вместо Александра Кержакова.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 16 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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