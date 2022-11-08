Балотелли удалили в матче чемпионата Швейцарии. Он показывал болельщикам средний палец

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли получил дисквалификацию.

Он пропустит один матч за красную карточку в игре с «Базелем» (0:0).

Судья удалил итальянца за то, что он несколько раз показал болельщикам соперника средний палец.

После этого Балотелли раскритиковал в соцсетях Федерацию футбола Швейцарии, назвав их мафией.

Есть вероятность, что наказание форварда «Сьона» будет пересмотрено, и он будет дисквалифицирован на более длительный срок.

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