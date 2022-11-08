Селюк: «Найти команду для Чистякова сейчас проблема, его даже за миллион евро не купят»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что «Зенит» хочет избавиться от защитника Дмитрия Чистякова.

«Чистяков не впервые делает такие ошибки, просто может клуб от него хочет избавиться.

Я изначально считал, что Дмитрий не для «Зенита», он неплохой защитник, который был в «Тамбове» и через «Ростов» его катапультировали в «Зенит», им ещe предлагали Осипенко, но тот ещe хуже.

Для меня странно, что питерцы покупают за большие деньги таких игроков.

Найти команду для Чистякова сейчас проблема, если только он сам себе найдeт команду, его сейчас даже за миллион евро не купят.

Возможно, всe это делается целенаправленно, чтобы футболист сам ушeл из клуба. Когда руководители и тренер говорят, что он сдал игру, то он сам должен уходить из команды, если у него есть самолюбие.

Это говорит о том, что ему сказали «пошeл вон из команды». Дмитрий может пойти в аренду в «Торпедо», «Пари НН» или в «Химки», – сказал Селюк.

Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 4 миллиона евро.

В этом сезоне он поучаствовал в 9 матчах (538 минут).

Геннадий Орлов сообщал, что Чистяков может перейти в «Ахмат».

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