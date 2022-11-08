Ари заявил, что хочет снять фильм про Россию для Netflix: «Сценарий есть, не хватает денег»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари заявил, что хочет снять фильм о России.

– Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские – очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы.

Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошел через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью.

Скажу больше, я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете.

– Серьезно?

– А его дебютный показ устроить на стадионе «Краснодара».

У меня давно есть сценарий. Сценаристы очень долго общались со мной, моими друзьями и семьей. Накопилось множество историй за те 12 лет, что я провел в России.

Такая задумка появилась в прошлом году, но для ее осуществления не хватило средств. Если найдется инвестор, получится замечательная кинокартина. По этому поводу можно тоже писать мне в соцсетях.

Ари получил гражданство России в 2018 году.

Бразилец провел два матча за российскую сборную.

Сейчас он выступает за «Атлетико Сеаренсе» в третьем бразильском дивизионе.

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