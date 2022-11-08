Сборная Дании назвала заявку на ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Дании на чемпионат мира.

Тренерский штаб команды выбрал 21 футболиста, еще пять игроков будут определены позднее.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Оливер Кристенсен («Герта»);

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Йоаким Меле («Аталанта»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Расмус Кристенсен («Лидс»), Йенс Ларсен («Трабзонспор»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Даниэль Васс («Брондбю);

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья»), Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»);

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Йеспер Линдстрeм («Айнтрахт»), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брайтвайт («Эспаньол»), Каспер Дольберг («Севилья»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Йонас Винд («Вольфсбург»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Дания сыграет в одной группе с Францией, Тунисом и Австралией.

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