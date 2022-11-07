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    Осинькин оценил включение двух игроков «Крыльев» в итоговый состав сборной России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о попадании Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

    «Мы рады за ребят! Рады, что футболисты «Крыльев Советов» могут прогрессировать до уровня сборной России. Надеюсь, они закрепятся в национальной команде на долгое время.

    Мы разговаривали с Карпиным – он интересовался состоянием Пиняева. Интересовался и Солдатенковым. В том числе узнавал у меня о тех ребятах, которые были вызваны на прошлый сбор.

    Был разговор и о Глушенкове. Но решение принимать Валерию Георгиевичу – и он его принял», – сказал Осинькин.

    • Сборная России в ноябре проведет 2 матча.
    • 17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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