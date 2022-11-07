Осинькин оценил включение двух игроков «Крыльев» в итоговый состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о попадании Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

«Мы рады за ребят! Рады, что футболисты «Крыльев Советов» могут прогрессировать до уровня сборной России. Надеюсь, они закрепятся в национальной команде на долгое время.

Мы разговаривали с Карпиным – он интересовался состоянием Пиняева. Интересовался и Солдатенковым. В том числе узнавал у меня о тех ребятах, которые были вызваны на прошлый сбор.

Был разговор и о Глушенкове. Но решение принимать Валерию Георгиевичу – и он его принял», – сказал Осинькин.

Сборная России в ноябре проведет 2 матча.

17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно