Терюшков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Химки»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Артем Дзюба не перейдет в подмосковный клуб по двум причинам.
«Все‑таки у футбольного клуба «Химки» есть философия развивать молодых футболистов.
Наверное, запросы Артема, так скажем, не по карману «Химкам».
Поэтому вряд ли речь о «Химках», – сказал Терюшков.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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Источник: «Матч ТВ»