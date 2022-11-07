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    Терюшков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Химки»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Артем Дзюба не перейдет в подмосковный клуб по двум причинам.

    «Все‑таки у футбольного клуба «Химки» есть философия развивать молодых футболистов.

    Наверное, запросы Артема, так скажем, не по карману «Химкам».

    Поэтому вряд ли речь о «Химках», – сказал Терюшков.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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