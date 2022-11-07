Терюшков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Химки»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Артем Дзюба не перейдет в подмосковный клуб по двум причинам.

«Все‑таки у футбольного клуба «Химки» есть философия развивать молодых футболистов.

Наверное, запросы Артема, так скажем, не по карману «Химкам».

Поэтому вряд ли речь о «Химках», – сказал Терюшков.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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