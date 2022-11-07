Ари выступил за интеграцию крымских клубов в российский футбол

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал о своем отношении к интеграции крымского футбола в российский.

– Россия восемь лет назад присоединила Крым, бывшую территорию Украины. Из-за возможных санкций крымский футбол до сих пор не интегрировали в российский, хотя крымчане хотят играть в Первой лиге. Теперь, когда наши клубы и сборную отовсюду исключили, это нужно сделать?

– Почему бы и нет? Я всегда за то, чтобы футбол и спорт развивались. Кто знает, вероятно, в Крыму есть много талантливых игроков. Мы можем объединиться и показать свою силу.

– Если так поступить, есть риск лишиться членства в ФИФА и УЕФА, навсегда отрезав себя от мирового футбола.

– Нужно принимать решение исходя из событий, которые произойдут дальше. Когда закончится спецоперация, Россия наверняка выдвинет условия, с которыми ФИФА и УЕФА согласятся. Надеюсь, получится решить все мирно и за столом переговоров.

Крым – это Россия. Рано или поздно он должен стать частью нашей страны не только территориально, но и как спортивный субъект.

Самое главное, чтобы как можно скорее закончились все конфликты и чтобы политика не влияла на спорт.

Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 крымских клуба.

Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно